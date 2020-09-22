بريطانيا: غلق المطاعم والحانات مبكرا ضمن تدابير صارمة لمكافحة كورونا

تعتزم بريطانيا إصدار أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم الساعة العاشرة مساء من كل يوم (2100 بتوقيت جرينتش) اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه القفزة الأخيرة في عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يحدد رئيس الوزراء بوريس جونسون الإجراءات الجديدة في خطاب للأمة مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتي القواعد الجديدة بعد أن حذر كبير المستشارين العلميين للبلاد، باتريك فالانس، من أن بريطانيا قد تواجه نحو 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد كل يوم الشهر المقبل ما لم تبذل مزيدا من الجهد لوقف تفشي المرض.

وسجلت البلاد ما بين 3500 و4000 حالة إصابة جديدة يوميا خلال الأيام القلائل الماضية.

وكانت بريطانيا قد سجلت نحو 400 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ مارس، ونحو 42 ألف وفاة، في أعلى حصيلة بأوروبا.