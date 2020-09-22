 ماكرون يعتزم بدء مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا - بوابة الشروق
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ماكرون يعتزم بدء مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:25 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده بدء مبادرة جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

وفي كلمته التي ألقاها عبر الفيديو بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ماكرون مساء اليوم الثلاثاء إن المهم هو "تجميع كل دول الجوار" في هذه المبادرة.

واشار ماكرون (42 عاما) إلى ما وصفه بالوضع المتفجر في الدولة الغنية بالنفط، لافتا إلى قيام العديد من القوى بإرسال مقاتلين من سورية من أجل تصدير "الإرهاب إلى هذا الإقليم".

وكان ماكرون قد ذكر تركيا بالاسم في معرض حديثه عن هذا الموضوع في تصريحات سابقة.

وتحدث ماكرون عن خرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الذي قررته الأمم المتحدة قائلا "ولطالما التزمنا الصمت معا حيال هذه المكائد، ويجب علينا أن نكون أكثر صرامة في الأسابيع المقبلة".


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