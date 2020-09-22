أصدرت مجموعة النساجون الشرقيون، بيانًا بتفاصيل تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس المجموعة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والذي رحل عن عالمنا عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 80 عامًا.

وأوضحت المجموعة، أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، العاشرة صباح الخميس المقبل، وأن الجنازة ستُصلى بمصنع النساجون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، وبعدها يكون الدفن بمقابر العائلة بمنطقة الروبيكي، بالعاشر من رمضان، على أن يكون موعد العزاء في وقت لاحق.