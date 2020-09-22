ماكرون: العالم لا يمكن أن يختزل في التنافس بين الصين وأمريكا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا حاولت أن تأتي بحلول محددة لدعم التعاون والعمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الإرادة الطيبة والنوايا الحسنة.

وأضاف ماكرون، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن «العالم لا يمكن أن يختزل في التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن قوة العنصرين والتاريخ الطويل الذي يربط فرنسا بشكل خاص بالولايات المتحدة».

وذكر أن العالم عليه أن يبني نظامًا جديدًا يفرض على أوروبا أن تلعب دورًا كاملًا في ظل الأزمة، متابعًا أن أوروبا عليها أن تحمل نظرتها للمستقبل وتأتي بحلول جديدة.

وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك، ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.