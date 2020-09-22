طبيب نفسي: أسانج مكتئب ومعرض بشدة لخطر الانتحار

يعاني مؤسس موقع ويكيليكس، السجين جوليان أسانج من الاكتئاب، كما أنه معرض بشدة لخطر الإقدام على الانتحار، حسبما قال اليوم الثلاثاء طبيب نفسي تابع لهيئة الدفاع عنه أمام محكمة بريطانية.

ويسعى أسانج، وهو أسترالي عمره 49 عاما، لتفادي تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التآمر مع محلل الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مواد سرية في عام 2010.

وكانت لائحة اتهام، حلت محلها آخرى الآن، اتهمت أسانج وموقعه ويكيليكس في يونيو بتجنيد قراصنة وتشجيع آخرين من أجل الحصول على معلومات لنشرها في الموقع، في انتهاك لقانون التجسس الأمريكي.

ويصر ويكيليكس على أن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وقال مايكل كوبلمان، الطبيب النفسي بجامعة "كينجز كوليدج لندن"، للمحكمة إن أسانج تحدث عن "هلاوس سمعية، وهي أصوات داخل رأسه أو خارجها، وهلاوس جسدية (و) تجارب جسدية مضحكة".

وقال كوبيلمان، الذي زار أسانج في السجن نحو 20 مرة، إن الأصوات "يبدو أنها اختفت".

وأوضح: "خطر الانتحار ينشأ من عوامل سريرية ... لكن اقتراب التسليم أو التسليم الفعلي أو كلاهما هو الذي سوف يطلق المحاولة".

وسأل جيمس لويس، المحامي الذي يمثل الحكومة الأمريكية، كوبلمان عما إذا كان قد أخذ في الاعتبار ادعاء أسانج بأن حراس السجن صادروا شفرة حلاقة كانت مخبأة في الملابس، وهي حادثة يبدو أنها لم تسجل.

ووافق كوبلمان على أنه من "الغريب" ألا تذكر أوراق السجن هذه الحادثة.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في أبريل 2019 في السفارة الإكوادورية، التي كان لجأ إليها لمدة سبع سنوات، لعدم استسلامه لأمر سابق يتعلق بتهم في السويد، تم إسقاطها في النهاية.