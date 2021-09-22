السيطرة على حريق شقة فى التجمع الأول

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، على حريق اندلع داخل شقة سكنة بأحد العقارات بمنطقة التجمع الأول ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد ورد إليه إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتبين أن الحريق نشب بالطابق السادس داخل شقة ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.