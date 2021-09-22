بسيوني: موقف عمر جابر مع طلائع الجيش معلق

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، إن ناديه لم يحسم بعد التعاقد مع عمر جابر، لاعب بيراميدز.

صرح بسيوني عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء "عمر جابر يتواجد في معسكر الطلائع منذ يومين، ولكنه لا يتدرب بسبب إصابة في قدمه".

وأضاف مدرب الطلائع "موقف اللاعب معلق، قد يستمر في بيراميدز أو يتواجد معنا في الموسم الجديد".

في السياق ذاته، نفى عبد الحميد بسيوني ما تردد بشأن انتقال الثنائي أحمد سمير إلى فيوتشر أو مهند لاشين إلى بيراميدز.

وختم تصريحاته في هذا الشأن "لقد رحل عنا 8 لاعبين بسبب انتهاء عقودهم، ولم نقدر على الاحتفاظ بهم لأنه عرض عليهم مبالغ أكبر، ونسعى للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة القيد، لأن قائمة الفريق حاليا تضم 21 لاعبا منهم 3 حراس مرمى و5 مدافعين وثنائي ارتكاز الوسط، ومهاجم وحيد".