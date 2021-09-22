بشير الديك: تصوير فيلم «تيك تاك توك» لليلى علوي وحسين فهمي خلال أيام

قال المؤلف بشير الديك إنه خلال أيام يبدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "تيك تاك توك"، الذي يجمع في بطولته بين الفنانة ليلى علوي والفنان حسين فهمي، ونخبة من النجوم الشابة، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الغنائية.

وأضاف "الديك" أن الفيلم من إنتاج وإخراج هاني يان، وهو مخرج مصري من أصل صيني، وهو من دفعة المخرج الكبير شريف عرفة، متابعًا "أتنبا له بمستقبل واعد حيث إنه صاحب رؤية وبصمة مميزة للغاية، وسبق وأن أخرج فيلم وعد ومكتوب عام 1986، ولعب بطولة الفيلم كل من سهير البابلي وممدوح عبد العليم وإلهام شاهين".

وتابع: "ينتقد الفيلم سيطرة السوشيال ميديا على الجيل الجديد، وهو يشهد عودتي للسينما بعد غياب نحو 11 عاما، منذ أن قدمت آخر أفلامي "الكبار" الذي لعب بطولته عمرو سعد وإنتاج عام 2010".