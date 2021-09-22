بولندا تقدم جرعات تعزيزية من لقاحات كورونا للعاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء أنها أقرت تقديم مجموعة إضافية من الجرعات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي، وأي شخص يزيد عمره عن 50 عاما.

وسيجري أيضًا تقديم جرعة معززة من اللقاح لأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة بعد 28 يومًا من التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وسيكون العاملون الطبيون الذين يتعاملون مع المرضى وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما مؤهلين للحصول على الجرعة الإضافية بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية على أقرب تقدير.

وتعتزم بولندا استخدام لقاح فايزر/بيونتك.

وسيجري تحديد مواعيد تقديم الجرعات التعزيزية تلقائيا عبر النظام المركزي للبلاد، حيث يجري تسجيل أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل.