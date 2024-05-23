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أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك، تفكير مجلسه في التقدم بطلب إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الأبيض المتبقية ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري 2023-2024.

رئيس الزمالك صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" لست راضيًا عن أداء الحكام هناك أخطاء كارثية".

أضاف:" قد نتقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري".

أكمل:" نظام الدوري يجب أن يتغير في الموسم المقبل، نتمنى تحديد موعد نهاية المسابقة قبل انطلاق الموسم".

واصل:" نخطط لإنشاء فرع جديد للنادي بخلاف فرع أكتوبر".

أتم:" أتحمل شخصيًا أي تقصير حدث في ملف ألعاب الصالات، ولكننا نواجه معاناة كبيرة لأننا تسلمنا الفرق في كل الألعاب منقوصة من نجوم كبار منها كرة السلة تم تفريغ النادي من نجومه بفعل فاعل ونحاول الآن التدعي بالناشئين".