عرضت فضائية «الغد»، مقطع فيديو يرصد لقطات متداولة لهروب جماعي إلى الحدود الروسية للعبور إلى جورجيا وفنلندا وكازاخستان، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش.

وأظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة، أمس الأربعاء، أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء، أظهرت بيانات جوجل أن البحث في روسيا عن «تذاكر» و«طائرة»، ازداد بأكثر من الضعفين الأربعاء بعد الساعة 06,00 بتوقيت جرينيتش، أي بعدما بدأ بث كلمة بوتين.

كما أظهرت بيانات «جوجل ترند» أن مصطلح «مغادرة روسيا» كان أكثر رواجا بمئة مرة في الصباح مقارنة بالأوقات العادية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».