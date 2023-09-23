نتنياهو: إسرائيل تفترب من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، إن إسرائيل على أعتاب تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.



وأضاف نتنياهو: "ليس هناك شك في أن الاتفاقيات الإبراهيمية بشرت بفجر عصر جديد من السلام. لكنني أعتقد أننا على أعتاب انفراجة أكثر دراماتيكية: ألا وهي سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".



ومع ذلك، عارض نتنياهو السماح بإعطاء للفلسطينيين "حق نقض (اعتراض) على عملية" معاهدات سلام جديدة مع الدول العربية.



وأضاف نتنياهو: "أعتقد أيضا أن صنع السلام مع المزيد من الدول العربية سيزيد في الواقع من احتمالات صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".



وكان ولي عهد السعودي محمد بن سلمان أكد أمس الأربعاء في مقابلة صحفية أن البلدين يمضيان على طريق تطبيع علاقاتهما.



وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا لإقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل، وأشار إلى استمرار "محادثات جيدة".



وقال الأمير محمد بن سلمان، باللغة الإنجليزية، عندما سئل عن مدى قربهم من التوصل إلى اتفاق "نقترب كل يوم أكثر فأكثر".



لكنه شدد على أن الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.