نجح فريق طبي بدبي، في إنقاذ حياة مريضة (47 عاما)، وصلت إلى مستشفى التداوي في حالة حرجة نتيجة إصابتها بثلاث جلطات في وقت واحد، كادت تودي بحياتها.



وقال الدكتور ساهر عرعور استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى التداوي إن قسم الطوارئ استقبل، مريضة، تعاني آلاما شديدة في الصدر، وارتفاعا في درجة الحرارة، ونقصا في مستوى الأكسجين بالدم، فتم إخضاعها على الفور للفحوصات... ليتبين إصابتها بجلطات دموية موزعة على جسدها، تهدد حياتها، وتحتاج إلى قسطرة عاجلة".



وأضاف في بيان اليوم الجمعة: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة المريضة بتجلط في الأوردة العميقة في الطرف السفلي والبطن، إضافة إلى تجلط في الشرايين الرئوية، وعلى الفور تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة، وتحضيرها لإجراء قسطرة تحت الأشعة لاستخراج الجلطات، وإنقاذ حياتها في أسرع وقت".



وتابع عرعور: "تبين أن المريضة كانت تعاني لعدة أيام من آلام في الطرف السفلي، دون أن تعلم بإصابتها بهذه الجلطات إلى أن جاءت إلى المستشفى وتم فحصها".



وأكمل بالقول "بعد تحضير المريضة بشكل طارئ، تم نقلها إلى قسم القسطرة واستخراج التخثرات الدموية، ووضع دعامات في الأوردة لمنع حدوث أي جلطات جديدة حفاظا على حياتها"، مؤكدا أن العملية أجريت بنجاح تحت التخدير الموضعي، دون الحاجة لأي تخدير عام ودون أن تتعرض لأية مضاعفات.



وذكر أنه بعد الانتهاء من إجراء القسطرة، تم إدخال المريضة إلى غرفة العناية المركزة، ومتابعة حالتها بشكل مستمر إلى أن بدأت في التعافي، وخرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة.



وعزا الفريق الطبي إصابة المريضة بهذه الجلطات لعدة عوامل منها إصابتها بالسمنة، والجلوس الطويل وقلة الحركة، إلى جانب عوامل وراثية.