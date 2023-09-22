استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى احتمال انكماش اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص الذي يعتمد على مسح مؤسسة إس أند بي جلوبال استمر في نطاق الانكماش للشهر الرابع على التوالي ليسجل 47.1 نقطة وهو ما يزيد قليلا عن مستواه في أغسطس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 46.5 نقطة.

وقال سيروس دي لا روبيا كبير المحللين الاقتصاديين في هامبورج كوميرشال بنك: "نتوقع دخول منطقة اليورو إلى دائرة الانكماش خلال الربع الثالث، تشير توقعاتنا الحالية والتي تتضمن مؤشرات مديري المشتريات إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني" من العام الحالي.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، حيث ظل مؤشر قطاع التصنيع أقل من 50 نقطة لمدة 15 شهرا، في حين كان مؤشر قطاع التصنيع فوق مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي.