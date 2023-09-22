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ضبط 58 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا

أنقرة - قنا
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:09 م

ضبطت السلطات التركية، اليوم، 58 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وأفاد خفر السواحل التركي في بيان له، بأن فرق خفر السواحل رصدت قاربين مطاطيين يقلان مهاجرين قبالة سواحل قضاء أيواجق التابع لجناق قلعة.

وأضاف أن الفرق توجهت إلى المنطقة وضبطت على متن القاربين 58 مهاجرا، وتم نقل المهاجرين إلى مركز الترحيل في أيواجق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشهد الحدود التركية البلغارية، والتركية اليونانية، والشواطئ التركية تزايدا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

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