أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الجمعة، أنه تم نقل أكثر من 900 مهاجر إلى البر الرئيسي لليونان لتخفيف الضغط على المخيمات المكتظة في الجزر اليونانية الواقعة قبالة الساحل التركي.

وجرى نقل حوالي 932 مهاجرا إلى البر الرئيسي يومي 19 و20 من سبتمبر الجارى.

وذكرت صحيفة " كاثمريني" اليونانية اليوم أنه منذ الأول من سبتمبر الجارى وصل حوالى 7200 مهاجر من تركيا إلى الجزر اليونانية.

أعادت الحكومة اليونانية فتح المخيمات التي كانت مغلقة فى السابق في البر الرئيسي.

ويعتبر الوضع القائم في مخيم ساموس هو الأسوأ حيث أن المخيم الذي يتسع لـ 2040 شخصا يأوي حاليا 3353 مهاجرا حتى أمس الأول الأربعاء، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الهجرة اليوم الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه يجري أيضا فى الوقت الحالى نصب حاويات جديدة في جزيرة ليسبوس في مخيم مافروفوني (كارا تيبي).

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن عشرات من المهاجرين يصلون يوميا إلى جزيرة ليسبوس. كما أن المخيم الموجود في جزيرة ليروس مكتظ أيضا بالمهاجرين.