افتتح فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي مشواره بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، بفوز ثمين ومستحق 3 / 1 على ضيفه باتشكا توبولا الصربي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، قبل أن تأتي الإثارة والمتعة خلال الشوط الثاني، الذي شهد أهداف المباراة.

وبادر الفريق الصربي بالتسجيل عن طريق بيتار ستاتيك في الدقيقة 48، قبل ان يتعادل ويست هام بهدف جاء عبر النيران الصديقة من خلال نيمانيا بيتروفيتش، مدافع الضيوف، الذي سجل بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 66.

وواصل ويست هام انتفاضته، بعدما أضاف محمد قدوس وتوماس سوسيك الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 70 و82 على الترتيب.

وفي ذات المجموعة، اقتنص فرايبورج الألماني انتصارا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه أولمبياكوس اليوناني، ليحصل على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

وفرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء أياكس أمستردام الهولندي وضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت فوز آيك أثينا اليوناني 3 / 2 على مضيفه برايتون الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل.

وعلى ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة الهولندية أمستردام، تقدم أياكس مبكرا بواسطة البرتغالي كارلوس روبيرتو فوربس في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 20.

وقلص جوناثان كلوس الفارق، بتسجيله الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة 23، قبل أن يحرز النجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل للفرنسيين في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد كينيت تايلور التقدم مجددا لأياكس بتسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 52، غير أن أوباميانج واصل تألقه، وأحرز هدف التعادل لمارسيليا في الدقيقة 79.

وأنهى أياكس المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه سيلفانو فوس في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل رينجرز الأسكتلندي مشواره في البطولة بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1 / صفر بالمجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا انتصار سبارتا براغ التشيكي 3 / 2 على ضيفه أريس ليماسول القبرصي.

واجتاز أتالانتا الإيطالي عقبة ضيفه راكوف البولندي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في المجموعة الرابعة، بينما فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي 2 / 1 على مضيفه شتورم جراتس النمساوي بنفس المجموعة.

وقلب ليفربول الإنجليزي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي، إلى فوز كبير ومستحق 3 / 1، في وقت سابق من يوم الخميس بالمجموعة الخامسة.

وتقدم لاسك لينز بهدف مباغت عن طريق فلوريان فيلكر في الدقيقة 14، قبل ان ينتفض ليفربول في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف، ليظفر بأول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.

وأحرز الأوروجواياني داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل سانت جيلواز البلجيكي 1 / 1مع ضيفه تولوز الفرنسي، ليحصل كل فريق على نقطة .