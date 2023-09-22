إصابة 16 شخصا في دونيتسك إثر هجمات صاروخية روسية

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أصيب 16 شخصا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس؛ إثر هجمات صاروخية روسية على بلدة كوراخوف في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وفقا لبيانات رسمية.

وقال مكتب ممثل الادعاء المحلي إن الروس قصفوا منطقة سكنية في بلدة كوراخوف في الساعة 2200 مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وأفادت البيانات بأنه تم شن الهجوم بصاروخين من طراز إسكندر ودمر مبنى سكنيا مؤلفا من طابقين. كما لحقت أضرار بمبان مجاورة.

وما زالت عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض جارية. وتتراوح أعمار المصابين، وهم ست نساء و10 رجال، بين 43 و 82 عاما، بحسب مكتب ممثل الادعاء.

ويدور صراع شديد على منطقة دونيتسك. ونظرا للقصف المتواصل حثت السلطات الأوكرانية السكان على المغادرة فى الصيف الحالي قبل حلول الشتاء، حيث سيحتاجون لتدفئة منازلهم.

ومنذ ذلك الحين، غادر 250 ألف شخص، من بينهم 50 ألف طفل إلى مناطق أخرى، وفقا لوكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية المستقلة.