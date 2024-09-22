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تحدث المغربي سفيان رحيمي مهاجم نادي العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024 «كأس إنتركونتيننتال».

ويستضيف فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي على ستاد القاهرة الدولي، يوم 29 من شهر أكتوبر القادم، في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال رحيمي في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية»: «مباراتنا مع الأهلي ستكون كبيرة وخاصة أنها ستكون على ملعب المنافس، وأتمنى أن نتأهل إلى نصف نهائي كأس القارات».

وأضاف: «الحضور الجماهيري سيكون كبيرًا للمنافس لأن المباراة على ملعبه في القاهرة، وجمهور العين كان يتحدث عن رغبته في تأهلنا اليوم لكي يسافر إلى القاهرة لدعم الفريق».

وأتم: «المباراة ستكون صعبة لأنهما أكبر فريقين في إفريقيا وآسيا، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في القاهرة».