إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مئات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان خلال الساعة الأخيرة، وأن بعضها استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكرية جنوب مدينة حيفا.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجح أن يستمر "حزب الله" في إطلاق الصواريخ خلال الأيام المقبلة دون أن يتوسع نطاق الاستهداف.

* أضرار كبيرة بمستوطنة إسرائيلية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أضرارا كبيرة لحقت بمستوطنة كريات بياليك شمال غرب إسرائيل إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن 3 إسرائيليين أصيبوا في كريات بياليك إثر قصف من لبنان صباح اليوم.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أنه قصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال حيفا.

وقال الحزب : "قصفنا رد أولي على مجزرة العدو الوحشية بمختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء" الماضيين.

إلى ذلك، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "حزب الله" اختار رضا عباس قائدا جديدا لـ"وحدة الرضوان" والمعروفة بوحدة "النخبة" وذلك عقب اغتيال القيادي البارز إبراهيم عقيل، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت يوم الجمعة، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

* قصف من العراق يستهدف إيلات

إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت بطائرات بدون طيار "درون" فجر اليوم هدفا حيويا في إسرائيل.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتي "درون" أطلقتا من العراق باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "اعترض هدفا جويا مشبوها" كان في طريقه إلى منطقة إيلات جنوبي إسرائيل من الشرق دون وقوع إصابات.

* رسائل أمريكية لتل أبيب

من جهته، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئولين أمريكيين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك والمبعوث الأمريكي للبنان آموس هوكشتاين أجروا مكالمات عدة مع نظرائهم الإسرائيليين يومي الجمعة والسبت.

وتابع الموقع أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أن الحرب لن تحقق هدفها بإعادة النازحين إلى المستوطنات.

وأشار إلى أن إحدى الرسائل الرئيسية كانت أن واشنطن تريد إبقاء الطريق مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي.

وأكد الموقع الأمريكي أن واشنطن لا تريد أن يتخذ الإسرائيليون خطوات من شأنها إغلاق الطريق أمام الحل الدبلوماسي.