صحيفة: هجمات ترامب على تايلور سويفت تثير قلق مستشاريه

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن هجمات المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على المغنية الشهيرة تايلور سويفت أثارت قلقا لدى المستشارين في حملته الانتخابية.



ونقلت "واشنطن بوست" عن مساعدي ومستشاري ترامب ومصادر مطلعة أخرى قولهم، إن هجمات الرئيس السابق على تايلور سويفت "أثارت قلقا خاصا" لدى مستشاري السياسي، الذين يسعون لجذب التأييد بين النساء.



وفي الوقت ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، بأن ترامب "أكثر شعبية" من تايلور سويفت.

ويأتي ذلك بعد أن كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يكره تايلور سويفت" بعد أن أعربت المغنية عن تأييدها للمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن تأييد تايلور سويفت قد يؤثر على أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية نظرا للعدد الهائل لمحبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في وقت لاحق إن سويفت "ستدفع ثمن" تأييدها للديمقراطيين.