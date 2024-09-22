حزب الله يشن هجومين جويين على تجمعات لجنود الاحتلال في موقع المنارة وثكنة يفتاح

قال حزب الله اللبناني، إن عناصره شنوا اليوم الأحد، هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، مؤكدًا أنها «أصابت أهدافها بدقة».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجومين يأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه «استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين».

وصرح صباح الأحد، أنه «ِقصف مُجمعات للصناعات العسكرية ‏في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا».

وأضاف في بيان، أن هذه الضربات هي «رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء».