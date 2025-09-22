فرنسا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين رسميا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية- فرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر "حل الدولتين": "منذ يوليو الماضي تسارعت الأحداث بشكل مخيف، ونخشى أن تتعرض اتفاقات أبراهام للخطر، ولذلك تقع على عاتقنا مسؤولية حل الدولتين.. إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان، ولذلك ووفاء لالتزام بلادي بتعهداتها أعلن أن فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف: "هذا الاعتراف هو تأكيد أن الشعب الفلسطيني ليس زائداً عن الحاجة.. الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتقص من حقوق الشعب الإسرائيلي، وهذا هو الحل الوحيد الذي يسمح بالسلام لإسرائيل، وهذا الاعتراف هو هزيمة لحركة حماس، ولكل من يغزّي الكراهية ضد الآخر.