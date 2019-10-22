مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالسحر والجمال

لقي عنصر إجرامي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة السحر والجمال.

أسفرت جهود مجموعات العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، لاستهداف تلك البؤرة، وبمشاركة مفتشى الأمن العام وقيادات وضباط مباحث الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لتصفية تلك البؤرة - عن ورود معلومات مفادها قيام "س س س ح" وشهرته كريم 24 عامًا عاطل مقيم بشمال سيناء، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق أعيرة نارية تجاههم، على الفور احكمت القوات التعامل معه بالمثل وتم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله، وعثر بجوار جثته على (بندقية اليه ، طبنجة مطموسة الأرقام، 5 خزينة الية، 214 طلقة مختلفة الأعيرة، 1 كيلو هيروين، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 4 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.