 شرطة التموين: ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 22 أكتوبر 2021 1:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

شرطة التموين: ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

لحوم مجمدة فاسدة
لحوم مجمدة فاسدة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 1:20 م

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة بجميع محافظات الجمهورية؛ لمكافحة كافة صور الغش التجاري.

واستهدفت الحملات - التي شنت على مدى 24 ساعة - العمل على مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1130 قضية متنوعة، أبرزها ضبط نحو 85 طن لحوم مجمدة وكبدة و7.7 طن أسماك مجمدة و3.66 طن دواجن مستوردة و17.5 طن مخللات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجار استمرار الحملات لتحقيق الانضباط في الأسواق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك