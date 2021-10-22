شرطة التموين: ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة بجميع محافظات الجمهورية؛ لمكافحة كافة صور الغش التجاري.

واستهدفت الحملات - التي شنت على مدى 24 ساعة - العمل على مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1130 قضية متنوعة، أبرزها ضبط نحو 85 طن لحوم مجمدة وكبدة و7.7 طن أسماك مجمدة و3.66 طن دواجن مستوردة و17.5 طن مخللات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجار استمرار الحملات لتحقيق الانضباط في الأسواق.