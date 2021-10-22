ييري مينا يغيب عن إيفرتون أمام واتفورد

يغيب المدافع الكولومبي ياري مينا، لاعب إيفرتون، عن مباراة واتفورد التي تُقام غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد شعوره بآلام في ربلة الساق.

وأكد رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، أن مينا عاش أسابيع صعبة ما بين السفر مع منتخب كولومبيا وبروتوكول كوفيدـ19 في إنجلترا، وأنه يشعر بآلام قبل مواجهة واتفورد.

ولعب مينا جميع المباريات الثلاث التي خاضها منتخب كولومبيا خلال فترة التوقف الدولي الماضية، وعاد بعدها إلى إنجلترا ليدخل في فترة حجر صحي لمدة 10 أيام في فندق من اختياره، مع إمكانية خروجه مرة واحدة في اليوم للتدريب.

لكن المدافع الكولومبي شعر بمشكلة خلال إحدى الحصص التدريبية قبل مواجهة واتفورد، لذا لن يخاطر بينيتيز باللاعب في مباراة السبت.