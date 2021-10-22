ثلاثي برشلونة ولاعب فياريال على رأس قائمة هولندا لمعسكر نوفمبر

استدعى مدرب منتخب هولندا، لويس فان جال، لاعب فياريال، أرناوت دانجوما، للقائمة التمهيدية للطواحين الهولندية التي تخوض المباريات المقبلة.

وفي فترة التوقف الماضية، استدعى فان جال، لاعب فياريال بصورة طارئة بدلًا من المصاب جودي جاكبو.

وشارك دانجوما في الشوط الثاني من مباراة جبل طارق التي انتهت بانتصار هولندا بسداسية نظيفة، وسجل هدفا وقدم أداء رائعًا في الرواق الأيسر.

وجاءت عودة مهاجم فياريال إلى قائمة منتخبه الوطني بعد 3 سنوات من استدعائه السابق، وذلك في ظهوره الأول تحت قيادة مدرب الفريق آنذاك رونالد كومان.

واستدعى فان جال 30 لاعبًا في القائمة التمهيدية للمباريات الدولية المقبلة، من بينهم ممفيس ديباي ولوك دي يونج ثنائي برشلونة.

وقال فان جال في بيان نشره الاتحاد الهولندي "في الوقت الحالي نحن نتعامل مع لاعبين يعانون من الإصابات، وبعضهم حصلوا على دقائق قليلة، لهذا قررنا اختيار مجموعة أكبر مما هو معتاد".

وتتصدر هولندا، المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، وتواجه منتخب الجبل الأسود في 13 نوفمبر، والنرويج بعدها بـ 3 أيام.

وجاءت القائمة التمهيدية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوستين بيلو - جويل دروميل - مارك فليكين - تيم كرول

الدفاع: ناثان آكي - دالي بليند - فان دايك - دومفريس - دي ليخت - مالاتسيا - رينش - تيمبر - دي فريج - ويندل

الوسط: جرافنبرخ - دي يونج - كلاسين - كووبميينيرز - دي رون - جوس تيل - فينالدوم

الهجوم: بيرجويس - بيرجوين - ديباي - جاكبو - دانجوما - لوك دي يونج - نوا لانج - دونيل مالين - فوتر فيجورس