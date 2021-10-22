محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، في تشييع بعض جثامين "شهداء لقمة العيش" ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل "تريلا" بالطريق الدائري الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً من بينهم 7 أشخاص من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بمسقط رأسهم بقرية عرب أبو كريم بدشلوط التابعة لمركز ديروط، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، ورافقه خلال الزيارة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وفضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية، وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من أئمة الأوقاف بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المتوفيين في الحادث، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية، والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما كلف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى مساء أمس حين تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص بـ"تريلا " بالطريق الدائري الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم مما أسفر عن مصرع 19 شخصاً منهم 7 أشخاص من محافظة أسيوط، إثر تخطي سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس السيارة الميكروباص، وفقًا للتحقيقات الأولية.