الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الخميس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الرئاسة الموريتانية ان الرئيس الغزواني استقبل مساء اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا نور الدين خندودي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري.

وقال الدبلوماسي الجزائري عقب اللقاء، "إن اللقاء كان فرصة لتناول العلاقات الثنائية الجيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها والارتقاء بها وفرصة كذلك لتوديع الرئيس الموريتاني بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى نواكشوط".

واضاف : "ننتظر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن يقوم بزيارة قريبة للجزائر إن شاء الله".