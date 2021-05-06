 رئيس المجلس الأوروبي: قمة للتكتل بدون ميركل تشبه باريس بدون برج إيفل - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي: قمة للتكتل بدون ميركل تشبه باريس بدون برج إيفل

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 3:57 م
صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بأن قمة أوروبية بدون المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل سوف تكون أشبه بمدينة "باريس بدون برج إيفل" أو "روما بدون الفاتيكان"، وذلك في إشادة بها خلال ما قد تكون قمتها الأخيرة مع التكتل.

وفي معرض تشبيهها بـ"بالصرح "، قال ميشال إن "رحيلها عن المشهد الأوروبي يمسنا جميعا سياسيا ولكن يملأنا أيضا بالعاطفة".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق إن "رزانة وبساطة (ميركل) الشديدين" كانا "سلاح إغواء قوي للغاية"، مضيفا "أنتي بصلة ونقطة نور لمشروعنا الأوروبي. و قوبلت كلماته بتصفيق حار، وفقا لما قاله مصدر أوروبي مطلع على المحادثات.

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