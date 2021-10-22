اعتقال مشتبه به رئيسي في اغتيال رئيس هايتي

ألقت السلطات الأمريكية والإنتربول القبض على مشتبه به رئيسي في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أنه تم اعتقال ماريو بالاسيوس بالاسيوس ، ضابط سابق بالجيش الكولومبي، في عاصمة جامايكا كينجستون في وقت سابق من الشهر الجاري، وبقي أمر الاعتقال سرا. وتم تأكيد اعتقال بالاسيوس من العديد من المصادر الهايتية والجامايكية التي تحدثت إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وتقول الشرطة الهايتية إن جنودا سابقين من كولومبيا شكلوا فرقة الاغتيال التي اقتحمت منزل مويس منتصف ليل 7 تموز/يوليو الماضي.

وحتى الأن ألقي القبض على 44 شخصًا لصلتهم بالجريمة، من بينهم 18 كولومبيًا وثلاثة أمريكيين من أصول هايتية كانوا يعيشون في فلوريدا.

ووفقا لتحقيقات الشرطة فقد دخل بالاسيوس هايتي في 4 حزيران/يونيو 2021 حيث كان جزءًا من فريق دلتا المكون من أربعة أعضاء يُزعم أنهم اقتحموا غرفة نوم الرئيس. وقتلت الشرطة الهايتية اثنين من أعضاء الفريق.