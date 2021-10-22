وزير القوى العاملة: إجراء ربط إلكتروني لمنع التلاعب بالعمالة المصرية في ليبيا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنّ عدة اتفاقيات وبروتوكولات وقعت بين الحكومتين المصرية والليبية، تضمنت الاتفاق على تنقل الأيدي العاملة للعمل داخل الأراضي الليبية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أنّ الفترة الماضية شهدت حالة من الاستقرار في ليبيا؛ ما قاد مصر للتفكير في بدء انتقال العمالة المصرية.



وأشار إلى الاتفاق مع وزارة العمل الليبية على تنظيم عملية انتقال العمالة، لافتًا إلى إجراء ربط إلكتروني بين الوزارتين ليكون تنقل العمالة منتظمًا بشكل كامل منعًا للتلاعب بالعمالة المصرية.



وأوضح أنّه تم الاتفاق على توفير جناح تدريب كامل للعمالة إذا كانت في حاجة إلى ذلك، بينما إذا كانت ذات خبرة ولديها ما يؤهلها للعمل فسيتم التسفير مباشرة.



وذكر أن لجنة مصرية ستكون موجودة داخل الأراضي الليبية لإعداد هذا الربط الإلكتروني، وذلك الأسبوع المقبل.



وأفاد سعفان، بأنّ ليبيا ستكون في حاجة لمعظم التخصصات، وعلى رأسها عمالة التشييد والبناء، والأطقم الطبية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.



وشدّد على أنه يتم العمل على تنظيم هذه العملية حتى لا يكون هناك تهاون في حقوق العمالة، ويكون كل شيء متفقًا عليه بين الوزارتين.