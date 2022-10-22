وزير الصحة يتوجه لشرم الشيخ لمراجعة الاستعدادات الصحية لمؤتمر المناخ COP27

توجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، صباح اليوم السبت، إلى محافظة جنوب سيناء؛ لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الجولة ستتضمن تفقد الوزير للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، وعدد من المنشآت الصحية وأماكن إقامة الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد عبد الغفار حرص الوزير على توفير كل الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية على أعلى مستوى للوفود المشاركة بالمؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.