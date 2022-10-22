محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسليم 15 ألف تابلت لطلبة أولى ثانوي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، إجراءات وخطة المديرية لتسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، والتي قد تسلمتها المديرية، وعددها 15 ألفا و300 جهاز، لتوزيعها على الإدارات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام ضمن منظومة التعليم الجديدة.

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، مع المحافظ لمتابعة منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم إيداع الكمية المخصصة بمخازن المديرية، في ظل تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأكد المحافظ، أن منظومة التابلت تعد نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030».

وطالب الطلاب باستثمار اهتمام الدولة بالتعليم والاستفادة من هذه التقنية والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمام الطلاب للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.

وأشار وكيل التعليم، إلى تفقده مخازن المديرية، رفقة الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، وعمر سيد مدير الشئون المالية والإدارية، للاطمئنان على استلام الأجهزة، تمهيدًا لتسليمها على المدارس، وفق أعداد الطلبة المسجلة بها، لتوزيعها على الطلاب بعد سداد رسوم تأمين وقيمته 100 جنيه من خلال مكاتب البريد، إلى جانب الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت «صورة شهادة ميلاد الطالب وأصل إيصال تأمين التابلت، صورتين منه، وإقرار تسليم التابلت وصورة الرقم القومي لولي الأمر».

وفي سياق آخر، تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي من مبادرة «بني سويف بشبابها»، والتي يشارك فيها 83 شاباً وفتاة من شباب المجلس الاستشاري للشباب بتشكيله الجديد ومبادرة تأهيل وتمكين.

ويأتي البرنامج كخطوة جديدة وجادة في إطار مشروع تمكين شباب المحافظة وإدماجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم "متطوعين" من القرب ودعم ملفات تنموية وخدمية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية لبني سويف.