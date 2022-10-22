 كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع تواليا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع تواليا

د ب أ
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 4:42 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 4:42 ص

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في كوريا الجنوبية أقل من 30 ألف حالة، السبت، لليوم الرابع على التوالي، مع انخفاض عدد الوفيات اليومي إلى أدنى مستوى له في 14 أسبوعا.

وسجلت البلاد 26 ألفا و906 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 48 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و271 ألفا و78 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و974 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 196 حالة، بانخفاض 37 حالة عن اليوم السابق.

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