ثمن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دخل أسبوعه الثالث.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن هذه الجهود ليست بالغريبة عن مصر التي تعتبر هي حاضنة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن أيا من المساعدات التي دخلت غلى قطاع غزة، لم يصل إلى المستشفيات، موضحا أن هذه المساعدات ذهبت للأمم المتحدة (ممثلة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا).

ورجح أن هناك عملية فرز للمساعدات يتم إجراؤها في الوقت الراهن، داعيا إلى تكثيف حجم المساعدات التي يتم إدخالها من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على أن مستشفيات غزة انهارت بالفعل ولا تتوفر مستهكلات طبية ولا أدوية ولا وقود، مؤكدا أنهم يواجهون مشكلة كبيرة في أقسام الطوارئ والعمليات والرعاية المركزة.

ونوه بأن جيش الاحتلال يرتكب مجازر كل لحظة ما يُخلف مئات الشهداء والجرحى، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تتعرض في الأساس لتقويض من قبل الاحتلال منذ ما قبل العدوان.