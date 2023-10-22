تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، مؤتمرا رفيع المستوى بعنوان "الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي"، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني.

ويفتتح أعمال المؤتمر كل من السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، و الدكتور علي مصيلحي معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ، و السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر.

وتشارك وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد كمتحدث رئيسي بجلسة نقاشية تحت عنوان كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

ويحضر فعاليات المؤتمر وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات، عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي وضع صناعة الغذاء في المنطقة، وكيفية تعزيز مرونة صناعة الأغذية، و كذلك كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

كما يبحث المؤتمر دور القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، ويتناول أيضا أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المختلفة بهدف مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والسعي لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للصناعات الغذائية.