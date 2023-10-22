القسام بعد كمين خانيونس: جنود القوة الصهيونية غادروا آلياتهم وفروا مشيا على الأقدام

أزاحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الستار عن مزيد من تفاصيل ما جرى من اشتباك مع قوات الاحتلال شرقي مدينة خان يونس.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إن جنود القوة الإسرائيلية التي وقعت في كمين خانيونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام.

جاء ذلك في إطار ما جرى في وقت سابق من اليوم، عندما أوقع مقاتلو القسام بقوة مدرعة من جيش الاحتلال في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار إلى داخل القطاع.

وأضافت أن مقاتليها التحموا مع القوة المقتحمة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا قوات الاحتلال على الانسحاب.

أما من حيث الرواية الإسرائيلية، فقد قال جيش الاحتلال، إن من سماهم «مسلحين» - في إشارة إلى مقاتلي المقاومة - أطلقوا النار باتجاه قوة للجيش غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم.

وأفاد جيش الاحتلال، في روايته المزعومة، بأن إحدى دباباته هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم.

وفي حين لم يتحدث جيش الاحتلال عن سقوط إصابات بين عناصره، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة أربعة جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول شرق خانيونس.