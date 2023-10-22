نتنياهو: حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل»، مضيفا أن بلاده تعرضت لـ«ضربة قوية».

وأضاف خلال حديثه مع الجنود على الحدود مع لبنان، مساء الأحد: «تعرضنا لضربة قوية، لن نتراجع ولا يمكن أن نتراجع، نحن نعمل على محو حماس، أنتم مستعدون هنا، وأصدقائكم في الجنوب أيضًا جاهزون».

واستطرد: «سمعت من قادتكم أمورًا مهمة، أنتم تقتلون عناصر حزب الله الذين يحاولون المس بإسرائيل، ولو قرر حزب الله الدخول في المعركة فإنه سيشتاق لحرب عام 2006، سنضربه بقوة بحيث لا يمكنه أن يتخيل ما الذي سيحدث للبنان».

واختتم: «مستعدون لكل السيناريوهات، لديكم الإصرار والبطولة وسننتصر انتصارًا كاملًا، أريد أن أؤكد لكن أنكم أبطال وقاتلتم كالأسود وشعب إسرائيل كله وراءكم».

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث ينتهج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين، ويرتكب مجازر بشعة وإبادة جماعية وتهجير قسري لأبناء شعب فلسطين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيداً؛ بينهم 1873 طفلاً، و1023 امرأة، و187 مسناً، و14 ألفًا و245 مصابًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيداً، بينهم 117 من الأطفال، وغالبيتهم من جنوب القطاع.