قال وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، إن قطاع غزة في ظلام دامس منذ عشرة أيام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصادر الطاقة الكهربائية الأساسية وهي عبارة عن عشرة مغذيات قادمة من شركة كهرباء إسرائيل، منقطعة منذ اليوم الأول للعدوان.



وأوضح أن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة متوقعة كذلك منذ عشرة أيام، مشيرا إلى أن كل التركيز منصب حاليا على القطاع الصحي لتوفير العلاج والإمكانيات الطبية للتعامل مع جرحى العدوان.



ولفت إلى أن المستشفيات تعتمد على المولدات الاحتياطية، اعتمادا على مخزون الوقود لدى وزارة الصحة في قطاع غزة، مفيدا بأن كميات الوقود هذه على وشك النفاد.



ونوه بأن الوقود في محطات قطاع غزة على وشك النفاد ما يعني أنها خلال 48 ساعة على الأكثر، تتوقف جميع المراكز الصحية والمستشفيات من تقديم الخدمات.



وصرح بأن عدد الجرحى وصل حاليا إلى 14 ألف جريح جراء العدوان على غزة، محذرا من أن المستشفيات قد تتحول إلى مقابر جماعية جراء ذلك.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.