عمرو أديب: مغادرة أمير قطر لقمة القاهرة للسلام لا علاقة لها بكلمة أبو الغيط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقمة القاهرة للسلام لا علاقة لها بكلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو قديم لكلمة الأمين العام في عام 2019، ويزعمون أنه سبب مغادرة أمير قطر لفعاليات القمة.

وأكد أن «أمير قطر لم يغادر القاعة اعتراضًا للأمين العام لجامعة الدول العربية، أو بسبب اعتراضه على تأجيل كلمته ضمن فعاليات القمة».

وأشار إلى أن رئيس تحرير جريدة «الشرق» القطرية جابر الحرمي، صرح بأن «أمير قطر ليس له كلمة مبرمجة في قمة السلام، ولم تطلب قطر ذلك».

ولفت إلى أن «الحرمي» نوه أن «ما يتداول بشأن كلمة الأمير ووجود موقف قطري من القمة غير صحيح»، موضحًا أن الأول يشغل منصبًا إعلاميًا مرموقًا في قطر ويستطيع فهم ما يحدث.

واستطرد: «لماذا ترك أمير قطر القمة في بدايتها أنا لا امتلك معلومة، إنما لو تقول لي إيه الموضوع، ربما استشعر صدور بيان لا يرضى عنه، وترك وزير الخارجية يجلس مكانه، وربما هناك أسباب أخرى أو موضوع آخر».

وذكر أن صدور بيان من الرئاسة بشأن القمة أمر دبلوماسي معتاد، خاصة لو لم يكن هناك توافق بين الحاضرين، قائلًا إن البيان أوضح ماذا حدث، والمطالب التي تطلبها مصر من مساعدات والحل العادل للقضية الفلسطينية.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وعقدت القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.