القاهرة الإخبارية: حالة تأهب قصوى بمعبر رفح استعدادا لإدخال شحنة ثانية من المساعدات

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أفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح البري؛ استعدادا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونفى ورود معلومة أو إشارة البدء بدخول تلك الشاحنات، لكنه أضاف: «درجات الاستعداد بدأت في الارتقاء والتزايد، بعض المسئولين يجمعون أوراق الشاحنات وأرقام السيارات وما بداخلها من مواد طبية وغذائية».

وأكمل: «المسئولون متواجدون على الأرض لتجهيز التنسيقات الكاملة لعبور الشاحنات، ربما خلال الدقائق المقبلة نشهد إذن الدخول لهم من الأراضي الفلسطينية».

وأكد أن «المشهد اقترب كثيرًا من دخول دفعة ثانية من المساعدات كبادرة أمل ثانية إلى الأشقاء في فلسطين»، مشيرًا إلى حرص القيادة المصرية على دخول القوافل بشكل مستمر وألا يتوقف عند قافلة أو اثنين.

ووصلت إلى مدينة العريش جوًا عبر مطار العريش الدولي، كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لصالح أبناء قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الأحد، بأن هناك 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى التواجد الإعلامي الإقليمي والدولي الكبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.