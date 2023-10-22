الزمالك: سنحاول التفاوض مع خالد بوطيب لتقسيط غرامته

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك محاولات من التوصل لحلول مع خالد بوطيب، لاعب الأبيض السابق من أجل تقسيط العقوبة الموقعة على النادي، والبالغ قيمتها 1.9 مليون دولار.

وقال أدهم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملف خالد بوطيب غرّم نادي الزمالك حوالي مليون و945 ألف يورو، إضافة إلى 190 ألف يورو مستحقات متأخرة، أي 2 مليون يورو".

وأضاف: "لدينا 82 ورقة في ملف قضية اللاعب خالد بوطيب، وسنحاول في الأيام القادمة التواصل مع المحاميين، ونرى ماذا سنفعل، وإمكانية الجدولة أو التقسيط".

وتابع: "لنا تجربة رائعة في إنهاء الأمور بطريقة ودية مثل غرامة فرانك أتشيمبونج، التي نجحنا في تخفيضها من 1.2 مليون دولار إلى 900 ألف دولار، ثم تم سدادها على أقساط لمدة 18 شهرًا".

يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.