حزب الله اللبناني يعلن مقتل 4 من عناصره في معارك مع إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصره في المعارك الدائرة مع إسرائيل جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 23 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال الحزب، في بيان نقلته قناة "المنار" التابعة له، إن علي يوسف أبو خليل، وجعفر عباس أيوب، وحيدر خضر عياد، وعلي محمد مرمر، "ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله"، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ عملية "طوفان الأقصى" بقطاع غزة إلى 23، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حزب الله سيرتكب أكبر خطأ في حياته إذا ما قرر الدخول بحرب ضدنا".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية)، بأن إسرائيل قصفت بلدات جنوبية في لبنان، بينها مزرعة بسطرة ورباع التبن في مزارع شبعا، ومحيط بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وأشارت إلى احتراق أحد المنازل في بلدة حولا (جنوب) نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.