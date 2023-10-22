السجن 5 أعوام لمتهم بإصابة آخر بسكين خلال مشاجرة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، اليوم الأحد، "ا.م.ع"، بائع، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإصابة "م.س.ع"، عامل، وإحداث عاهة مستديمة له، خلال مشاجرة نشبت بينهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 5761 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي حول نشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن إصابة أحدهما على يد الأخير بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر مشاجرة بين المجني عليه، وشقيقة المتهم، وحال تواجده في محل سكنه، تنامى إلى مسامعه صوت استغاثة، فتوجه صوبه لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاحا أبيض "سكين"، وتعدى عليه بعدد من الضربات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، تبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تقدر نسبتها 15%، في الإبهام الأيمن، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: باسل حسن علي، ويوسف سعد أحمد، وخالد محمد إبراهيم.