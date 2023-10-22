تحرير 73 محضرا وغلق مخبز لمدة شهر في إيتاي البارود بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية إيتاي البارود.

وأسفرت الحملة عن تحرير 73 محضرا متنوعا في مجال المخابز، حيث تم ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، ومخبز تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء، و35 مخبزا أنتجت خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 مخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و14 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و14 محضرا لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.