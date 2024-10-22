 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ42 ألفا و718 شهيدا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ42 ألفا و718 شهيدا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 12:11 م

وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 42 ألفًا و718 شهيدًا، و100 ألف و282 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 382 يومًا.

وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 42 ألفًا و718 شهيدًا، و100 ألف و282 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 مصابًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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