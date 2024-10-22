مجلس تعليم جامعة قناة السويس يناقش تعزيز دور وحدات الدعم الأكاديمي

أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تفعيل وحدات الدعم الأكاديمي من خلال نشر الوعي بين الطلاب حول أهمية الوحدة وكيفية الاستفادة من خدماتها، وتعريف الطلاب الجدد بأهداف الكلية، برامجها التعليمية، الأقسام العلمية، ونظام الدراسة والاختبارات.

ووجه عبدالنعيم، خلال رئاسته اجتماع مجلس التعليم والطلاب برفع درجة الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن الامتحانات ستجرى وفق نظام "البابل شيت"، مع إضافة نسبة بسيطة من الأسئلة المقالية لبعض المواد.

وأضاف أن الامتحانات ستجرى في موعدها دون أي تعديل في خريطة الامتحانات، سواء الميدتيرم أو امتحانات منتصف العام.

وناقش المجلس ضرورة دعم الطلاب المتفوقين والموهوبين علميا وحل مشاكل الطلاب المتعثرين أكاديميا وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

كان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قد وجه بتفعيل دور وحدات الدعم الأكاديمي في جميع الكليات والبدء في إعداد خطة المؤتمرات الطلابية التي ستنظمها الكليات، بجانب الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، المقرر انعقادها خلال أسبوعين، لضمان سيرها بنجاح.