وزير المجالس النيابية بعد موافقة دفاع النواب على قانون تنظيم لجوء الأجانب: مصر مقصد لكل مضطهد أو لاجئ

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمخصص؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

وقال: مصر وعلى مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد او لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من اجل ذلك. وهذه مسؤولية تاريخية لمصر.

وأضاف: لكن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار فوزي إلي أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.