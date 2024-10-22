الجيش الإسرائيلي يكثف جهوده للبحث عن مسيرة اخترقت الأجواء لأكثر من نصف ساعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يبذل جهودًا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة واعتراضه.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إلى دوي صفارات الإنذار خلال الدقائق الماضية، في الجليل وحيفا والكرمل، بسبب اختراق طائرات معادية.

ودعا السكان إلى الاستماع إلى توجيهات وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

من جانبها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن «سلاح الجو يكثف الجهود بحثًا عن مسيرة، وعلى السكان اتخاذ الحيطة والحذر».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، باختراق مسيرة أجواء شمال إسرائيل لمدة نصف ساعة، منوهة أنها وصلت إلى عمق 70 كم.

وأشارت فضائية «الحدث العربية» إلى أن المسيّرة التي تواصل اختراق أجواء إسرائيل عبرت كل مدن وقرى الشمال، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ.

ولفتت إلى دوي صفارات الإنذار في قاعدة رمات دافيد الجوية، وبلدات محيطة بمرج ابن عامر، خشية تسلل طائرات مسيرة.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن «صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا ومحيطها للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة من لبنان، كما أنّها تدوي من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها، وفي مدينة حيفا وخليجها».